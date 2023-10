Eccellenza, la Godigese ha esonerato mister Max Parteli

Massimiliano Parteli non è più l'allenatore della Godigese: la società biancoceleste, in seguito alla sconfitta con lo Spinea, ha ufficialmente optato per l'esonero del tecnico.



L'annuncio ufficiale è arrivato con un comunicato di pochi minuti fa: "La società Godigese comunica di aver sollevato Massimiliano Parteli dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra. A tecnico vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata durante il periodo di lavoro con la società".



Mister Parteli era arrivato a Castello di Godego dopo un brillante periodo con il Cavarzano/Unione LC, nel quale erano arrivate due promozioni dalla Prima Categoria all'Eccellenza e una salvezza tranquilla l'anno scorso.