Eccellenza, la Godigese stende la capolista Treviso

Squadra in casa

Squadra in casa Godigese

GODIGESE - TREVISO 1-0



Godigese: Gottin, Dell’Andrea, Pilotto, Burraci, Pinton , Baggio, Donà, Barra, Meite, Oudahab (32' st Bedin), Garbuio (18' st Gemelli). All Molinari.



Treviso: Lombardi, Shokulli, Salviato, De Poli (Marcolin), Severgnini, Stefani, Boron (\9' st Guccione), Malagò (19' st Masoch), Sottovia, Simeoni (30' st Soncin), Posocco (33' st Mosca). All. Cunico.



Marcatori: pt ‘45 Pinton.



Arbitro: Liviero, assistenti Popovic e Gonella.



Note: ammoniti Malagò, Shokulli, Barra, Dell’Andrea, Donà. Angoli 4-5.



Non vuole smettere di sognare la Godigese che nel big match di giornata batte la capolista Treviso e si porta a solamente quattro punti dal primo posto occupato dai biancocelesti. A decidere l'incontro la rete dell'esperto Pinton sul finire del primo tempo, lesto a raccogliere una respinta della difesa e ad infilare Lombardi.