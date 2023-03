Eccellenza, la Godigese vince nel finale a Camposampiero

UNITED BORGORICCO CAMPETRA-GODIGESE 0-1

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi, Regazzo (39’ s.t. Torregrossa), Fighera, Scappin, Rumiz, Sartori (23’ s.t. Marangoni), Volpato, Cappella (17’ s.t. Barichello), Vasic (26’ s.t. Chinellato), Tescaro. A disp. Niero, Oprean, Sessi, Gianmarco Antonello, Dal Toso. All. Alessandro Bertan.

GODIGESE: Gottin, Dell’Andrea (44’ s.t. Meitè), Pilotto, Bedin, Pinton, Baggio, Michele Antonello (1’ s.t. Gemelli), Barra (18’ s.t. Oudahab), Stangaciu (32’ s.t. Shukolli), Garbuio (38’ s.t. Ghion), Burraci. A disp. Cherubin, Fornaseri, Alessio, Simonetto. All. Federico Molinari.

ARBITRO: Iurino di Venosa.

RETE: 36’ s.t. Shukolli.

NOTE: Spettatori 150 circa. Espulso al 45’ p.t. Fighera per doppia ammonizione. Ammoniti Vasic, Burraci, Gemelli, Pinton, Shukolli e Meitè. Recuperi: 1’ e 4’.

Torna a vincere la Godigese che di misura si impone sulla United Borgoricco Campetra grazie al gol di Shukolli nel finale di partita. Tre punti pesanti che consentono alla squadra di mister Molinari di restare nei piani nobili della classifica. Avvio arrembante dei padroni di casa, che dopo pochi minuti vanno ad un passo dal vantaggio: tiro di Tescaro, respinge Gottin e il tap-in di Sartori si ferma sulla traversa. La United carica a testa bassa e si rende pericolosa con una sassata di Regazzo disinnescata dall’attento Gottin. Allo scadere della prima frazione arriva l'espulsione di Fighera, cacciato per doppio giallo. Malgrado l’inferiorità numerica la ripresa è ancora di marca locale, con una serie di occasioni in rapida successione che non sortiscono però effetti: capocciata appena a lato di Cappella, traversa del neoentrato Marangoni e doppio miracolo di Gottin a murare lo stesso Marangoni e l’altro subentrato Barichello. All’81’ arriva la rete decisiva: la firma è di Shukolli, gettato nella mischia da pochi minuti, il quale trafigge Papagno con la conclusione che vale i tre punti.