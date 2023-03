Eccellenza, la presentazione del 37° turno

Si giocherà tra oggi pomeriggio e sera la 37^ giornata del campionato di Eccellenza, penultimo turno infrasettimanale del torneo.

Aprirà la giornata Portomansuè-Unione Limana Cavarzano alle 15.30: biancoverdi costretti a vincere per restare in scia al Treviso, i bellunesi però nel girone di ritorno non hanno ancora perso e sono risaliti fino al centro classifica.

Un quarto d'ora dopo parte Liapiave-Vittorio Falmec SM Colle: i padroni di casa dei tanti ex ormai hanno ben pochi obiettivi, rossoblu che invece sono in piena lotta per i playoff.

Seguirà alle 19 Robeganese-Opitergina, una partita sulla carta facile per i biancorossi che dopo quattro vittorie di fila troveranno il fanalino di coda. Mezzora dopo ecco United Borgoricco Campetra-Godigese, due squadre che finora hanno disputato una grande stagione anche se ultimamente stanno accusando un momento di flessione.

Proseguendo alle 20 in campo Eclisse Carenipievigina-Istrana: padroni di casa ritornati in zona playout, avieri salvi al momento per un solo punto.

Infine alle 20.30 le due trevigiane agli antipodi della classifica: il Treviso capolista ospita la Piovese per provare ad allungare sulle inseguitrici, la Liventina penultima giocherà invece una partita che sa quasi da ultima spiaggia sul campo dello Spinea.