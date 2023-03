Eccellenza, le decisione del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo Silvia Rufatto, nella riunione del 21 Marzo 2023 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari:

DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività fino all'11 aprile per Fornasier Nicola (Vittorio Falmec SM Colle).

MASSAGGIATORI

Squalifica fino al 3 aprile per Rosset Stefano (Liapiave) e Campi Federico (Treviso).

ALLENATORI

Squalifica per una gara per recidività in ammonizione (V infrazione) per Molinari Federico (Godigese).

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per due gare per Bortot Francesco (Vittorio Falmec SM Colle) e Mognon Filippo (Eclisse Carenipievigina)

CALCIATORI NON ESPULSI

Ammonizione con diffida: Rigato Giulio (Istrana), Dalla Santa Casa Mattia (Giorgione), Zanin Matteo (Istrana), Girardi Edoardo (Liapiave), Filippini Alberto (Portomansuè) e Cais Davide (Vittorio Falmec).