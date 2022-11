Eccellenza, le decisioni del giudice sportivo per le squadre trevigiane

Il Giudice Sportivo Giovanni Molin nella riunione del 29 Novembre 2022 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari per i giocatori trevigiani dell'Eccellenza B.

Giocatori espulsi: Gianluca Fuxa (squalifica per una gara).

Giocatori non espulsi: Davide Cendron (Istrana), Mattia Della Santa Casa (Giorgione), Enrico Trento (Giorgione), Matteo Scevola (Giorgione) e Braian Crivaro (Liventina). squalificati per un turno per recidività in ammonizione.