Eccellenza, le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo Silvia Ruffato nella riunione del 14 Aprile 2023 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari:

DANNI

Emerge dal R.A. che i tifosi della soc. Treviso in occasione della segnatura di una rete, festeggiando rompevano la recinzione. Si pone a carico della società Treviso ogni danno arrecato.

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per una gara: Abdul Aziz Meitè (Godigese), Luca Salamon (Vittorio Falmec SM Colle)

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara per recidività in ammonizione: Alberto Filippini (Portomansuè), Matteo Malagò (Treviso), Jesse Owusu Akowuah (Liventina)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

Dario Sottovia (Treviso), Nicolò Gemelli (Godigese), Jurgen Janko (Eclisse Carenipievigina), Oumaro Yabre (Liapiave)