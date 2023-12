Eccellenza, le prime parole di Fantinato da giocatore del Giorgione

Stefano Fantinato, ultimo acquisto di mercato del Giorgione, ha rilasciato la prima intervista da giocatore rossostellato. Queste le sue impressioni:

«Sono contento di essere tornato a Castelfranco dopo tanti anni, la trattativa è stata abbastanza veloce: sono stato contattato dal presidente Rosin prima di Natale. Ci siamo trovati e l'accordo è stato molto veloce, riesco a conciliare lavoro e famiglia, è stata una scelta di cuore, torno in un posto che già conosco e sono vicino a casa. E' un onore essere chiamato dalla prima in classifica, il pensiero va a quello che è l'obiettivo stagionale: il presidente dice che non ne abbiamo, la squadra è stata una sorpresa ma non può essere un caso. Si può fare veramente bene da qui alla fine. Sero di fare più gol possibile, vogliamo stare su più in alto possibile. Sono concentrato al cento per cento sul Giorgione, troveremo la squadra in cui ero vicecapitano e dove sono stato cinque anni in totale».