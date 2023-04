Eccellenza, il Liapiave batte 3-2 il Treviso e rovina la festa promozione dei biancocelesti

LIAPIAVE - TREVISO 3-2

Liapiave: Yabre, Gardenal, Granzotto (12' st M. Furlan), Kostadinovic, Gastaldo, Zanetti (29' st Toffoli), Girardi, Cattelan, Paladin, N. Furlan. All. Zoppas.

Treviso: Lombardi, Shukolli, Stefani, Simeoni (37' Salviato), Boscolo Berto, Severgnini, Boron (22' st Guccione), Soncin (22' st Marcolin), Sottovia, De Poli, Posocco. All. Cunico.

Reti: pt 8' Agostini, 29' Shukolli; st 11' N. Furlan, 34' De Poli, 48' Toffoli.

Arbitro: Illiano di Napoli (assistenti Bortoluzzi di Conegliano e Puggina di Este).

San Polo di Piave. Il Treviso sbaglia il primo match point: i biancocelesti perdono 3-2 con il Liapiave rimandano la festa promozione. Domenica prossima arriverà infatti la seconda occasione, al Tenni con il Giorgione, da non sbagliare a tutti i costi.

All'8' Liapiave in vantaggio con una gran botta di Zanetti su assist dell'ex Paladin, scende in gelo tra il pubblico biancoceleste. Il Treviso non demorde, attacca a testa bassa e al 29' pareggia i conti: triangolo tra Shukolli e Soncin, il primo riceve palla e infila Yabre con un potente tiro sul primo palo. I biancocelesti cercano il gol del 2-1 ma all'11' della ripresa incassano la seconda rete di giornata con Nicola Furlan che dal limite calcia un destro preciso alla sinistra di Lombardi. Mister Cunico prova il tutto per tutto, fa entrare come a Motta di Livenza gli attaccanti Marcolin e Guccione. Al 34' il Treviso torna in parità; Guccione mette in mezzo dalla sinistra, Marcolin mette a terra e serve De Poli, il quale piazza la palla in fondo al sacco con un bel rasoterra. Con i biancocelesti tutti in avanti al 48' il Liapiave trova il gol del clamoroso 3-2 con Toffoli, il quale da due passi devia in rete il cross basso di Furlan.