Eccellenza, la Liventina strappa il pareggio sul campo dell'Arcella

La sfida salvezza tra Arcella e Liventina finisce con un pareggio senza reti, a Padova il match termina 0-0. I biancoverdi di mister Feltrin tornano a fare punti, pur evidenziando ancora quella carenza in fase offensiva che più volte è palesata.

Pronti via, e la squadra di Fonti nel primo quarto d’ora parte col piede sull’acceleratore: al 15′ ci prova Rossi con una conclusione dalla mancina, ma il suo tiro viene deviato. La Liventina esce a metà frazione ed è molto pericolosa: Akowuah, sugli sviluppi di un angolo, manca la deviazione in piena solitudine. Bianconeri ancora avanti al 28′, quando Zavan conclude a lato, e successivamente è ancora Rossi pericoloso dopo il cross di Toso ma il rimpallo non lo favorisce.

Nella ripresa mottensi avanti con due tentativi di Bergamo e Sartori che però non danno risultati: il primo è un tiro alto, il secondo un colpo di testa bloccato dall'estremo difensore di casa Berto. Si rivede l'Arcella: Tamponi, il nuovo arrivato, semina scompiglio in area e poi viene murato dal portiere. Mangieri ci prova dal limite dell’area, ma Noè si difende coi piedi. Nel finale spingono ancora i padovani ma la Liventina riesce a mantenere la porta inviolata e portare a casa un punto che, seppur cambiando pochissimo la situazione, quantomeno muove la classifica.