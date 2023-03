Eccellenza, Marchetti commenta la vittoria del Portomansuè a Treviso

Al termine della partita vinta sul campo del Treviso per 2-0 il tecnico del Portomansuè Marco Marchetti è intervenuto in sala stampa.

Siamo venuti qua senza sottovalutare la qualità e i meriti del Treviso, cercando di usare i nostri mezzi. Abbiamo segnato nel momento migliore loro e poi nel secondo tempo credo che abbiamo giustificato il risultato, abbiamo fatto una partita di sofferenza ma anche di qualità in certe situazioni. Quando vieni a Treviso hai due possibilità: o speri in una giornata loro negativa o sfrutti le tue qualità. E' chiaro che abbiamo lasciato loro l'iniziativa in certi momenti, sanno giocare la palla e rischiano di farti correre a vuoto. Quando noi però la recuperavamo avevamo la sensazione di poterci rendere pericolosi. Ci sono ancora molte partite da giocare, il nostro obiettivo è migliorare il piazzamento dell'anno scorso e restare in zona playoff. Noi ci crediamo, finchè la matematica non dirà che il Treviso ha vinto il campionato continueremo a lottare. Abbiamo solo un rammarico, la partita persa con la Robeganese, rimane una giornata che non ci doveva essere nella nostra stagione.