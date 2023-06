Eccellenza, Marco Cotali ancora con la Liventina e Opitergina

Prima conferma nella rosa della neonata Liventina e Opitergina: vestirà ancora la maglia bianco-rosso-verde il centrocampista Marco Cotali.

Classe 2001, di Jesolo, Marco è cresciuto nelle giovanili di Vicenza e Pordenone con il quale quattro anni fa ha esordito in Prima Squadra (Serie) C vincendo Campionato e Supercoppa agli ordini di Mister Attilio Tesser. Sempre con i “ramarri“, da capitano, il 22 Giugno 2018 si laurea Campione d’Italia Under 17, anticamera di una successiva stagione da protagonista in “Primavera 2”. Proveniente dall’Adriese (Serie D) trova la sua consacrazione in Eccellenza sbarcando alla Liventina nel 2021 per poi trasferirsi, quest'ultima stagione, in Opitergina dove ha collezionato 32 presenze e 2 gol risultando una pedina fondamentale di centrocampo.