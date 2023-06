Eccellenza, Mattia Tagliapietra ancora alla Liventina e Opitergina

Mattia Tagliapietra vestirà nella prossima stagione della Liventina e Opitergina. Classe '99, di Cavallino Treporti (VE), è la prima conferma nel reparto avanzato.

Cresciuto nel settore giovanile del Venezia, Mattia ha disputato 2 stagioni in Serie D collezionando 28 presenze tra Sandoná e Borgosesia acquisendo esperienze preziose per la sua completa maturazione calcistica. Nelle ultime 3 stagioni si è messo in luce, in Eccellenza, prima con due campionati in Liventina poi vestendo la maglia dell'Opitergina con la quale ha disputato quest'ultima stagione da protagonista con 36 presenze e 9 gol.