Eccellenza, Michele Cima è un nuovo giocatore del Conegliano

Un volto nuovo per l'attacco del Conegliano: è arrivato in gialloblu Michele Cima, fantasista classe '92 che nella prima parte della stagione ha giocato in Eccellenza A con l'Albignasego.

Nativo di San Stino di Livenza, in carriera ha giocato con: Tamai, San Stino, Passarella, Sacilese, Liventina, La Salute, Noventa, Caorle-La Salute, Opitergina e Vittorio Falmec SM Colle.