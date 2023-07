Eccellenza, Mike Miniati rinforza il centrocampo della Godigese

Colpo di mercato della Godigese che si regala Mike Miniati a pochi giorni dal via della stagione. Un vero e proprio botto per la formazione biancoceleste che mette a disposizione di mister Max Parteli un giocatore del curriculum eccellente.



Classe '92, feltrino, ha totalizzato più di 400 presenze in carriera in Serie D con Belluno, Sandonà, Giorgione, nuovamente Belluno, Union Feltre e infine Dolomiti Bellunesi. Nelle ultime due annate ha indossato la maglia del Cartigliano per 62 volte. Da segnalare anche una stagione in Lega Pro 2 al Poggibonsi 10 anni fa.