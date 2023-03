Eccellenza, mister Bonaldo dell'Istrana guarda già a domenica

Sconfitta per l'Istrana, la terza di fila, che cade 3-1 al D'Agostin di Pieve al cospetto dell'Eclisse Carenipievigina. Un altro stop che fa scendere la squadra gialloblu in zona playout: il tecnico Enrico Bonaldo ha così commentato la partita:

Certamente non mi aspettavo una partita così, ci sono stati tre tiri in porta e tre gol. Non ho ricordo di parate del mio portiere ma abbiamo perso, probabilmente ai punti non meritavamo la sconfitta. E' un campionato molto complicato, è un momento che gira così. I punti contano tutti, bisogna assolutamente farli. Guardiamo a domenica prossima, non c'è alternativa.