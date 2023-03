Eccellenza, mister Cunico analizza la vittoria del Treviso

Si gode la vittoria del suo Treviso mister Enrico Cunico, il quale in sala stampa ha commentato così la prestazione della squadra biancoceleste:

"Siamo partiti forte, potevamo fare due/tre gol, non potevamo però tenere quei ritmi per tutta la partita. Sicuramente è subentrata poi un po' la paura del risultato, la posta in palio era importante. Finchè la matematica non ci premia non possiamo pensare di gestire il risultato e la classifica. Potevamo gestire meglio il secondo ma in ogni caso non posso dire nulla ai ragazzi, devo solo far capire che non serve avere l'ansia del risultato. Nell'ultimo mese il pubblico ci sta dando una grossa mano, solo qui c'è un pubblico di una certa consistenza. Domenica con il Portomansuè ci saranno in palio solo tre punti, sarà importante ma non è decisiva.