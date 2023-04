Eccellenza, mister Feltrin è soddisfatto della Liventina nonostante la retrocessione

La Liventina retrocede in Promozione: nonostante la vittoria sull'Eclisse il contemporaneo 1-0 dello Spinea condanna i mottensi a scendere di categoria. Una retrocessione che però non si sarà in quanto la Liventina si fonderà ufficialmente dal 1° luglio con l'Opitergina. La stagione dei biancoverdi era di conseguenza fin dall'inizio in salita ma la giovane truppa di mister Francesco Feltrin ha dato il massimo:

"Abbiamo fatto un lavoro strepitoso quest'anno, siamo partiti non dico già spacciati ma quasi. Arrivare all'ultima di campionato e sperare in una salvezza fino alla fine è stata una gran cosa. I ragazzi sono stati meravigliosi e stupendi, devo dire grazie a loro. Non ci credeva nessuno, purtroppo arriva la retrocessione ma l'anno non si cancella: spero sia servito a tutti per crescere. Quanto alla partita di domenica il Careni avrebbe meritato qualcosa di più, noi ci siamo ritrovati in vantaggio quasi a sorpresa. Abbiamo rischiato parecchio, nel primo tempo il pari sarebbe stato il risultato più equo. Entrambe le squadre dovevano vincere e sperare, la partita è diventata di conseguenza nervosa, si è sbagliato parecchio nel palleggio e nei passaggi. Mi ha fatto piacere enorme che abbia fatto gol un ragazzo del 2005, a un certo punto sapevo la situazione sugli altri cambi e abbiamo schierato alcuni nostri giovani. Dispiace per il Careni che va ai playout, hanno sbagliato delle occasioni che noi invece abbiamo segnato".