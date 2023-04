Eccellenza, mister Zoppas festeggia il successo del suo Liapiave

Grande gioia in casa Liapiave al termine del match vinto 3-2 con il Liapiave. Il campionato dei giallo-blu-bianchi aveva ormai ben poco da chiedere ma la squadra di mister Paolo Zoppas ha onorato al massimo l'impegno.

"Volevamo chiudere bene davanti ai nostri tifosi - ha detto il tecnico - ce l'abbiamo fatta e complimenti ai ragazzi. Siamo stati squadra, con il Treviso è sempre difficilissima e ci siamo tolti una grande soddisfazione. Abbiamo sofferto ma siamo stati compatti, non abbiamo mai mollato. La motivazione era altissima da entrambe le parti, sarebbe bello vedere più spesso così pieno. Io qui sto benissimo, ci troveremo con la società per parlare. E' un punto di arrivo per chiudere la stagione in casa, domenica prossima ci sarà l'ultima partita e poi vedremo. Abbiamo avuto tanti alti e bassi durante la stagione, ci siamo persi e ritrovati più volte. C'è un po' di rammarico, abbiamo lasciato dei punti per strada".