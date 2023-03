Eccellenza, oggi il big match Treviso-Portomansuè

Sfida di alta classifica per il Treviso che riceverà al Tenni la compagine del Portomansuè. Seconda sfida casalinga consecutiva per i ragazzi di mister Cunico che avranno a domicilio la squadra di Portobuffolè e Mansuè, la quale si trova al secondo posto in classifica con 58 punti. Nel girone di andata la sfida diretta è finita con la vittoria del Portomansuè per 3-2

Di seguito i convocati di mister Cunico:

PORTIERI: Casella, Fiorenzato, Lombardi

DIFENSORI: Busatto, Boscolo Berto, Salviato, Severgnini, Shukolli, Mosca, Ghiraldo.

CENTROCAMPISTI: Boron, De Poli, Malagó, Marinello, Marcolin, Stefani, Simeoni, Soncin.

ATTACCANTI: Guccione, Posocco, Sottovia.