Eccellenza, oggi Opitergina-Godigese

L’Opitergina in salute, nonostante l’infermeria ben frequentata, domenica gioca in casa contro la Godigese: dopo le vittorie con Piovese e Liventina di tratta di uno scontro d’alta classifica che peserà sul piano della graduatoria. Infatti in caso di vittoria, i biancorossi potrebbero fare un notevole balzo in avanti.



La formazione di Castello di Godego peraltro arriva all'appuntamento dopo l’inattesa sconfitta esterna per 3-2 proprio contro la Piovese: seconda in classifica a quota 50 punti, dietro di una lunghezza alle due capolista Treviso e Borgoricco, la squadra di mister Molinari, in settimana entrato in diffida per il quarto giallo rimediato a Piove di Sacco, non può permettersi un ulteriore stop. Ecco perché all’Opitergium la gara sarà tutta da seguire. Gli ospiti avranno in diffida anche Garbuio e Pinton.



L'arbitro di domenica arriva dalla Sicilia: a dirigere l’incontro sarà Michele Buzzone di Enna. L’ultima gara diretta è stata Mugione-Oltrepò 0-0 valida per il Girone A di Eccellenza lombarda. Si tratta della seconda direzione in stagione per una gara del Girone B di Eccellenza Veneta: ha diritto a novembre Borgoricco-Liapiave 1-1.