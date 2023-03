Eccellenza, oggi Treviso-CLS: i convocati di Cunico

Impegno casalingo oggi pomeriggio per il Treviso che al Tenni sfiderà il Città di Caorle-La Salute. Un impegno importante per i biancocelesti che, considerando lo scontro diretto tra United BC e Portomansuè, potrebbero allungare in vetta. All'andata il Treviso vinse a Caorle con un netto 3-0.

Il tecnico dei biancocelesti Enrico Cunico, il quale deve rinunciare a Soncin, Marcolin e Masoch, ha convocato i seguenti giocatori:

PORTIERI: Casella, Fiorenzato, Lombardi.

DIFENSORI: Busatto, Boscolo Berto, Salviato, Severgnini, Shukolli, Mosca.

CENTROCAMPISTI: Boron, De Poli, De Meneghi, Ghiraldo, Malagó, Marinello, Stefani, Simeoni, Sorrentino.

ATTACCANTI: Guccione, Posocco, Sottovia.

.