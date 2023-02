Eccellenza, Opitergina ancora sconfitta

OPITERGINA-ARCELLA 0-1

OPITERGINA: Mecchia, Fin, Rosina, Cotali, Benedetti, Granzotto, Botter (30′ st Dalla Pietà), Carniato (8′ st Tesolat), Morbioli, Akafou, M. Tagliapietra (32′ st M. Sanè). A disposizione: Vizzo, Perinot, Furlan, Salviato, Y. Sanè, Vianello. Allenatore: Bodo.

ARCELLA: Berto, Toso, Rubin, Varnier, Pistolato, S. Tagliapietra, Plamadeala, Bettonte (35′ st Zavan), Stangherlin (16′ pt Tamponi, 10′ st Danielli), Mangieri, L. Rossi (41′ st Maritan). A disposizione: T. Rossi, Lovato, Teodoro, Loum, Menato. Allenatore: Fonti.

Arbitro: Cazzavillan di Vicenza.

Reti: 23′ pt L. Rossi.

Note: ammoniti Cotali, Rubin, Tesolat e Danielli.

Quarta sconfitta di fila per l'Opitergina che tra le mura amiche viene sconfitto di misura dall'Arcella. Momento decisamente per ila squadra biancorossa che si allontana così ulteriormente dai primi posti della classifica. Parte subito forte l'Arcella che al 3′ ci prova con Mangieri, che manda a lato, e poi al 15′ con i due tentativi di Rossi e Pistolato. I padroni di casa replicano al 20′, quando ci prova di testa Morbioli ma Berto si oppone e para. Alla mezz’ora la gara si sblocca, con quello che sarà il gol decisivo: Rossi manovra centralmente in area di rigore e dopo aver scambiato l’uno-due con Mangieri scarica la sfera alle spalle di Mecchia. La formazione di casa reagisce: al 31' l'incornata di Morbioli viene respinta dal palo. La replica anche ad inizio ripresa, al 14′ con la zuccata di Granzotto che si spegne a lato. Plamadeala, al 23′, ci prova da calcio piazzato, ma sfiora solamente il bersaglio, bianconeri avanti ancora al 34′ quando dopo una serie di rimpalli in area Toso prova a mettere in mezzo un pallone pericoloso, ma il portiere bloicca. Il forcing finale dei padroni di casa non produce frutti: l'occasione più ghiotta capita sui piedi di Sanè ma Berto gli sbarra la strada.