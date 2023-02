Eccellenza, l'Opitergina vince il derby con la Liventina

LIVENTINA - OPITERGINA 1-2



GOL: pt 25’ Rosina, st 14’ Crivaro, st 34’ rig. Morbioli



LIVENTINA (4-3-3): Noè; Barro, Arcaba, Akowuah, Basei; Serafin, Pasian (st 25’ Frimpong), Fuxa (st 18’ Battiston); Bressan (st 32’ Dordit), Crivaro, Valerio. All. Feltrin



OPITERGINA (4-3-3): Mecchia; Perinot, Benedetti, Pellegrini, Rosina; Carniato, Cotali, Akafou; Tagliapietra, Morbioli, Tesolat. All. Bodo.



ARBITRO: Scomazzon di Bassano del Grappa



NOTE: ammoniti Tesolat, Pasian, Noè. Angoli: 3-2 Liventina. Recuperi: pt 0’; st 4’.

L’Opitergina vince il derby in casa della Liventina e infila la seconda vittoria consecutiva. Un bel momento per i ragazzi di mister Bodo che vanno in gol con la splendida punizione di Rosina e, sul finale, col rigore trasformato da Morbioli.

Al 20’ sugli sviluppi di un cross da destra Noè non trattiene, Morbioli insacca ma il gioco è fermo per fuorigioco di un attaccante ospite. Al 25’ si sblocca il risultato: Arcaba ferma in maniera fallosa Morbioli pochi metri fuori dall’area, l’arbitro a due passi concede la punizione. Sul posto, a destra dell'arco dell’area, si presenta Rosina che calcia di sinistro, di prima. La sua palombella finisce sotto il sette: Opitergina in vantaggio 1-0. Ripresa. Al 4’ Opitergina ancora in avanti, palla a Cotali che ai 18 metri prova il destro sul palo lontano: Noè rimane fermo, palla fuori di un soffio. Poi poco prima del quarto d’ora ecco il pareggio. Punizione dai venti metri di prima per i biancoverdi. Calcia di destro Crivaro: il suo destro a mezz’altezza è potente e preciso e si infila nell'angolino basso a sinistra di Mecchia: match di nuovo in pareggio sull’1-1. Al 34’ tocco di un difensore biancoverde in area, l’arbitro fischia il rigore. Dagli undici metri Morbioli calcia centrale, Noè, appena ammonito per proteste, si tuffa a destra e palla in rete. I biancorossi tornano alla base con i tre punti, la Liventina resta a mani vuote.