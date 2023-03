Eccellenza, Opitergina di scena a Istrana

Dopo il programmato turno di riposo di domenica scorsa, l’Opitergina questo weekend torna in campo. Sarà di scena a Istrana, in un difficile e insidioso derby contro gli avieri che nello scorso turno hanno perso per 1-0 sul campo della Piovese. Si tratta di un match molto importante per i Biancorossi, a quota 48: si trovano soltanto a -2 dalla Godigese, che a quota 50 attualmente chiude la griglia playoff, obiettivo dichiarato di stagione. Mentre la formazione gialloblu in questo momento si trova a metà classifica a 35 punti e punta a muovere la classifica per non essere risucchiata nella zona pericolosa.



Nel weekend arbitra il fischietto Adis Kurti della sezione di Mestre che ha già arbitrato in casa l’Opitergina contro il Treviso; è alla seconda direzione anche con l’Istrana. Lo scorso 26 febbraio aveva diretto Arcella-Treviso 1-3. Nel Girone B di Eccellenza ha anche diretto Portomansuè-Caorle 1-0 del 22 gennaio, Giorgione-Piovese 3-0 dell’8 dicembre, Liventina - Portomansuè 0-1 del 27 novembre, Vittorio Falmec- San Donà 1-2 del 30 ottobre, Eclisse Careni-Liapiave 1-3 del 16 ottobre, Caorle-Istrana 1-2 del 12 ottobre, Piovese-Borgoricco 1-1 del 28 settembre, Opitergina - Treviso 0-3 del 24 settembre, Giorgione - Godigese 2-1 del 18 settembre.



Il match di questa domenica aprirà una settimana molto impegnativa: la gara infatti anticipa il penultimo turno infrasettimanale della stagione mercoledì 15 marzo: Morbioli e compagni giocheranno in casa della Robeganese Fulgor fanalino di coda. A seguire il derby casalingo col Liapiave.