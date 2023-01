Eccellenza, il big match Opitergina-UBC finisce a reti bianche

OPITERGINA-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 0-0

OPITERGINA: Lorello, Fin (46’ s.t. Perinot), Ferreira (39’ s.t. Carniato), Botter (43’ s.t. Vianello), Pellegrini, Granzotto, Tagliapietra (39’ s.t. Berardi), Cotali, Morbioli, Akafou, Pontin (32’ s.t. Rosina). A disp. Vizzo, Furlan, Salviato, Tesolat. All. Loris Bodo.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi, Rumiz, Volpato (34’ s.t. Vasic), Scappin, Antonello (32’ s.t. Oprean), Marangoni (16’ s.t. Fighera), Sartori (32’ s.t. Torregrossa), Cappella, Chinellato (16’ s.t. Barichello), Tescaro. A disp. Niero, Dal Toso, Regazzo, Dussin. All. Alessandro Bertan.

ARBITRO: Aratri di Bari.

NOTE: Spettatori 180 circa. Ammoniti Botter, Chinellato e Antonello. Recuperi: 1’ e 4’.

Finisce con un pareggio a reti inviolate lo scontro di alta quota della seconda giornata di ritorno tra l’Opitergina di Loris Bodo e la United Borgoricco Campetra di Alessandro Bertan. Uno 0-0 abbastanza giusto per quanto visto sul rettangolo verde, con le due squadre che non si sono risparmiate e che hanno lottato con le unghie su ogni pallone: il pareggio lascia la classifica invariata, con gli ospiti che restano al terzo posto del gruppo «B» di Eccellenza con due lunghezze di margine sui rivali trevigiani. Primo tempo a ritmi altissimi, con la United Borgoricco Campetra che si rende pericolosa grazie soprattutto alle volate di Tescaro: il numero 11 rossobiancoblu prima costringe Lorello ad un difficile intervento, poi serve un assist al bacio per la stoccata a colpo sicuro di Sartori (murato sul dischetto del rigore dal provvidenziale salvataggio di un difensore) e infine sfiora il montante con un altro siluro davvero insidioso. L’Opitergina risponde colpo su colpo e impegna Papagno in almeno un paio di interventi tutt’altro che semplici su Morbioli e Pontin. Nella ripresa l’inerzia non cambia, ma il risultato non si schioda dallo 0-0 fino al triplice fischio finale. Da segnalare un gol annullato nel finale a Morbioli per fuorigioco.