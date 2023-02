Eccellenza, pari casalingo per il Treviso

TREVISO - CALVI NOALE 2-2

Treviso: Lombardi, Shukolli, Mosca (33' st Stefani), Simeoni (46' st Guccione), Busatto, Severgnini, Boron, Malagò, Sottovia, Marcolin (1' st De Poli), Posocco (46' st Marinello). A disp: Fiorenzato, Sorrentino, Ghiraldo, De Meneghi, Salviato. All.Cunico.

Calvi Noale: Carraro, Dall’Agnol (Giacomazzo), Scandilori, Bellia, Leonarduzzi, Gasparini, Bagarotto (29' st De Stefani), Stalla Pasha (29' st Peron), Mello Corbellini, Fantinato (40' st Cazzaro). A disp: Bortoletto,Losso, De Stefani, Nasini, Boriero, Milan. All: Pulzetti.

Arbitro: Benestante, assistenti Tosello e Gonella.

Marcatori: pt 26' Simeoni, 32' Pasha (r); st 33' Peron, 37' Sottovia.

Note: ammoniti Shukolli, Mosca e Dall’Agnol. Recuperi pt 1', st 4'. Spettatori 710.

Frizzante pareggio al Tenni tra Treviso e Calvi Noale che nel big match di giornata impattano per 2-2. Parte forte la Calvi che prende le redini del gioco e troverebbe anche la rete con Scandilori, l'arbitro la annulla perchè nell'azione la palla era uscita. Al 26' biancocelesti avanti: cross di Boron, torre di Mosca per Simeoni che infila Carraro in uscita. La gioia per il vantaggio dura pochi minuti: al 32' l'ex Pasha dagli 11 metri non sbaglia, capitalizzando un rigore concesso per un fallo di Malagò. Nella ripresa il Treviso comanda la partita ma senza riuscire a concretizzare seriamente. Al 33' però ecco la beffa con una gran botta di Peroni che vale il 2-1 per la Calvi. I biancocelesti reagiscono subito e pareggiano al 37' con il solito Sottovia. Il Treviso nei minuti successivi cerca il 3-2 ma rischia grosso con Peron che impegna allo scadere Lombardi. Finisce 2-2, un punto per i biancocelesti che ora condividono la vetta con la United BC e non più con la Godigese.