Eccellenza, pari tra Portomansuè e Arcella

PORTOMANSUE-ARCELLA 1-1



PORTOMANSUE: Rallo, Dassie, Granati, Nicoletti, De Biasi, Pessot, Tomasella (23′ st Mihali), Grandin (23′ st De Martin), Urbanetto, Furlan (36′ st Filippini), Di Marzo (23′ st Ros). A disposizione: Campanerutto, Prosdocimo, Pramparo, Peresin, Bonamaison. Allenatore: Marchetti.

ARCELLA: Berto, Toso, Rubin, Varnier, Pistolato, Boscaro, Zavan, Danielli (46′ st Stangherlin), Tamponi (43′ st Plamadeala), Mangieri, L. Rossi (48′ st Sartore). A disposizione: T. Rossi, Lovato, Vecchiato, Menato, Bettonte, Teodoro. Allenatore: Fonti.

Arbitro: Vacca di Bassano.

Reti: 20′ st L. Rossi, 41′ st rigore Filippini.

Note: ammoniti De Biasi, Danielli, Tamponi, Urbanetto, Dassie, Furlan e Berto. Calci d’angolo 8-5.

Pari tirato per il Portomansuè che in casa fa 1-1 con l'Arcella. Un risultato maturato nel finale ma che comunque consente ai padroni di casa di agganciare la Godigese in vetta. Pronti via, partono bene gli uomini di Fonti che al 2′ ci provano con Mangieri, e al 13′ con Tamponi. Il Portomansuè al 15′ va in rete con Pessot, ma l’arbitro annulla per fuorigioco, quindi al 17′ altro uno-due tra Danielli e Mangieri, quest’ultimo calcia dal limite ma la palla esce di poco. Nella seconda metà di primo tempo i padroni di casa ci provano diverse volte, specialmente al 41' Nicoletti sfiora da pochi passi. L’Arcella invece si rifà pericolosa al 31′, quando Zavan serve Tamponi, ma Rallo chiude in uscita. Nella ripresa, più Portomansuè in avvio con Urbanetto che ci prova due volte di testa, ma sono i bianconeri al 20′ a piazzare l’allungo: ci pensa Rossi che trova l’incursione vincente arrivando a distanza ravvicinata dalla porta e infilando il portiere con un tocco preciso: è 0-1. Nel finale i padroni di casa spingono con tutte le forze, assediando la porta di Berto: al 28' chance per De Martin che tira largo da ottima posizione. Al 41′ pareggio del Porto: l’arbitro concede un rigore per il contatto tra Toso e De Martin, Filippini dal dischetto non sbaglia.