Eccellenza, Piero Salviato è il nuovo direttore tecnico della Liventina Opitergina

Piero Salviato è il nuovo direttore tecnico della Liventina Opitergina: la società biancoverde ha ufficializzato poco fa l'arrivo dell'ex direttore sportivo del Sandonà. Salviato sostituisce il partente Fabrizio Toniutto e ritorna così a Motta di Livenza dopo qualche stagione.



"Liventina Opitergina è lieta di annunciare che Piero Salviato assumerà, a partire dalla prossima stagione, il ruolo di direttore tecnico delle nostre formazioni di Prima Squadra e Juniores. La società affida alla sua comprovata esperienza l’incarico di valorizzare al meglio le formazioni all’apice del nostro Settore Giovanile dando continuità alla nostra storica tradizione nello sviluppo del talento giovanile. Originario di San Donà di Piave per il nuovo DT si tratta di un ritorno in società dopo l’importante parentesi di sei anni, tra 2010 e 2016, culminata nel 2015 con la prima storica promozione in Serie D della Liventina; a queste sono poi seguite quattro stagioni al San Donà delle quali tre in Eccellenza ed una nella massima categoria dilettantistica, la Serie D".