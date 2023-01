Eccellenza, programma e arbitri dei match di domani

L'Eccellenza veneta torna in campo domani sera per il 1° turno infrasettimanale del 2023, ufficialmente la 35^ giornata di campionato.

Alle 14.30 a San Polo il Liapiave dopo i due successi di fila troverà uno Spinea in crisi nera. Molto pesanti i punti messi in palio nel derby Portomansuè-Opitergina, in campo al medesimo orario, distanziate di appena un punto e in lotta per la vittoria finale.

Nei match serali spicca il big match del Tenni tra Treviso e Vittorio Falmec: i biancocelesti arrivano da due sconfitte di fila e al loro cospetto troveranno un Vittorio lanciatissimo e che domenica perdipiù si è anche riposato avendo osservato un turno di riposo.

La capolista Godigese invece giocherà con l'Eclisse Carenipievigina, reduce dalla sconfitta con il Sandonà. Al contrario la squadra di Molinari arriva da tre vittorie di fila in casa nel 2023, l'ultima il sonoro 5-1 al Giorgione.

Proprio i castellani in casa sfideranno la Liventina in un match delicato per la zona salvezza. Altrettanto farà l'Istrana a Padova sul campo dell'Arcella: un successo permetterebbe ai gialloblu di rimpinguare la distanza dalla zona playout.

Liapiave - Spinea (14.30): Dogliani di Conegliano

Portomansuè - Opitergina (14.30): Bruschi di Ferrara

Arcella - Istrana: Schifone di Taranto

Città di Caorle La Salute - Unione Limana Cavarzano: Borghi di Modena

Eclisse Carenipievigina - Godigese: Gobbo di Padova

Giorgione - Liventina: Hrlovic di Venezia

Sandonà - Calvi Noale (al Davanzo): Malagnino di Castelfranco

Treviso - Vittorio Falmec SM Colle: Atanasov di Verona

United Borgoricco Campetra - Piovese: Vacca di Bassano del Grappa