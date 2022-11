Eccellenza, programma e arbitri del 12° turno di campionato

Il 12° turno del torneo di Eccellenza mette in programma un ricco piatto di derby e di partite interessanti. Match clou al Tenni tra il Treviso e lo United Borgoricco Campetra: la capolista arriva da un punto in tre partite, rossoblu padovani in serie positiva da un mese. Lo scorso 4 maggio l'unico e pesante precedente: la squadra di Bertan vinse 3-2 nel triangolare-playoff per giocare gli spareggi per la Serie D, una sconfitta che alla fine risultò decisiva per l'eliminazione dei biancocelesti.

Altra match di cartello sarà Opitergina-Calvi Noale: i biancorossi di Oderzo si trovano nella parte centro-alta della classifica, appena fuori dalla zona playoff. Un successo in uno scontro diretto contro una squadra molto forte come la Calvi varrebbe ben più dei tre punti in palio.

Saranno invece tre i derby trevigiani in programma, ovvero Giorgione-Liapiave, Vittorio Falmec-Eclisse Carenipieivigina e Liventina-Portomansuè. I rossostellati di Castelfranco dopo la scoppola di Pieve di Soligo proveranno a rialzare la testa, avversario tosto però il Lia che arriva da due pari. Al Barison invece i rossoblu di mister Esposito dopo il prezioso successo di Caorle troveranno un Eclisse lanciata da tre successi di fila e che sta risalendo la classifica. Sarà derby vero a Motta di Livenza tra Liventina e Portomansuè, due squadre separate da ben pochi chilometri. Tanti di conseguenza i precedenti, l'ultimo dei quali giocato a settembre in coppa ha visto gli ospiti imporsi per 2-1.

Impegno difficile per la Godigese che tra le mura amiche ospita il lanciato Sandonà secondo in classifica. La squadra di Molinari attraversa però un buon momento e se la giocherà.

Chiude il turno Istrana-Unione Limana Cavarzano, match di bassa classifica che vede di fronte due squadre in piena zon playout.

Di seguito il programma completo degli incontri e degli arbitri

Piovese-Arcella (sabato ore 15.00): Salerno di Catania

Istrana-Unione Limana Cavarzano

Giorgione-Liapiave: Marchetti di Bassano del Grappa

Godigese-Sandonà: Atanasov di Verona

Liventina-Portomansuè: Kurti di Mestre

Opitergina-Calvi Noale: Liviero di Vicenza

Spinea-Robeganese Fulgor Salzano: Spedo di Legnago