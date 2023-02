Eccellenza, programma e arbitri del prossimo turno

Altra domenica tutta da vivere per il torneo di Eccellenza che domenica vedrà le squadre impegnate per la 27^ giornata di campionato.

La capolista Treviso dopo il pareggio di domenica andrà a Padova a fare visita all'Arcella, sempre impegnata nella lotta per non retrocedere. L'altra squadra in cima alla classifica, la United BC, sarà lo sparring partner di un Eclisse Carenipievigina che nelle ultime settimane ha dato importanti segnali al campionato.

La Godigese, distante appena un punto, giocherà quello che è uno dei due big match di giornata: sarà infatti derby a Oderzo tra i biancorossi di casa e la squadra di Molinari, due squadre che per continuare a sognare non possono perdere punti. Il secondo match clou è quello tra Sandonà e Vittorio Falmec: i rossoblu, dopo aver risalito la classifica fino alle prime posizioni, stanno attraverso una fase di calo con tre sconfitte di file, due delle quali dopo aver sbagliato dei calci di rigore.

Scendendo di un paio di posizioni troviamo il Portomansuè a 48 punti, quinto in classifica. A Mansuè arriva domenica il pericolante Giorgione che dopo un campionato tranquillo sta ora invece scendendo in zona playout.

Il Liapiave invece se la vedrà con il fanalino di coda Robeganese: una vittoria permetterebbe alla squadra di Zoppas di dormire sonni abbastanza tranquilli.

Infine trasferta impegnativa per la Liventina che se la vedrà con la Calvi Noale quarta in classifica.

Di seguito il programma completo delle partite e degli arbitri:

Arcella - Treviso: Kurti di Mestre

Calvi Noale - Liventina: Crivellaro di Legnago

Caorle La Salute - Spinea: Taouili di Vicenza

Eclisse Carenipievigina - United Borgoricco Campetra: Saffioti di Como

Liapiave - Robeganese: Carraro di Padova

Opitergina - Godigese: Buzzone di Enna

Portomansuè - Giorgione: Scifo di Nuoro

Sandonà - Vittorio Falmec SM Colle: Targhetta di Castelfranco

Unione Limana Cavarzano - Piovese: Bortoletto di Treviso