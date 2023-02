Eccellenza, programma e arbitri della partite di oggi

Eccellenza di nuovo in campo oggi per la 36^ giornata di campionato, secondo turno infrasettimanale del 2023.

Ad aprire le danze ci penserà l'Opitergina che dopo due KO di fila punta a invertire la rotta, ospitando la pericolante Arcella ma reduce dal pari col Portomansuè. Alle 15 il Liapiave, dopo il brutto 3-0 incassato a Piove di Sacco, se la vedrà con la Calvi Noale, ugualmente arrivata da una sconfitta pesante.

Alle 20 si parte a Spinea e Vittorio Veneto. Sul campo dei veneziani ci sarà il Treviso che dopo due pareggi di fila punta a vincere, vedremo se lo sfogo di Cunico in sala stampa darà i suoi frutti. Al Barison invece i rossoblu giocheranno con il Giorgione, squadra sicuramente abbordabile ma da non prendere sottogamba.

Mezzora dopo in campo tutte le altre. Il big match è lo scontro al vertice tra Godigese e Portomansuè, prime della classe, che giocheranno sul campo secondario in erba sintetica. L'Istrana affronterà il CLS, un successo permetterebbe agli avieri di dormire sonni piuttosto tranquilli. Infine impegno molto difficile per la Liventina che al Samassa ospita la United Borgoricco Campetra, quarta forza del torneo.

Di seguito il programma completo delle gare e degli arbitri designati:

Opitergina - Arcella (ore 14.30): Cazzavillan di Vicenza

Calvi Noale - Liapiave (ore 15.00): Atanasov di Verona

Spinea - Treviso (ore 20): Manzini di Verona

Vittorio Falmec SM Colle - Giorgione (ore 20): Gironi di Verona

Istrana - Caorle La Salute: Targhetta di Castelfranco

Godigese - Portomansuè: La Verde di Verona

Liventina - United Borgoricco Campetra: Malagnino di Castelfranco

Piovese - Robeganese Fulgo Salzano: Cavacini di Lanciano

Unione Limana Cavarzano - Sandonà: Germano di Ostia Lido