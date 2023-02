Eccellenza, programma e arbitri della prossima giornata

Eccellenza in campo domani e domenica per una nuova giornata di campionato.

Due gli anticipi previsti e in entrambi in campo squadre trevigiane: alle 15 big match al Barison tra il Vittorio Falmec SM Colle e la sorprendente capolista Godigese. Alle 17.30 invece in campo Treviso e Istrana al Tenni.

Per quanto riguarda le partite di domenica non c'è in programma praticamente nessuno scontro diretto per le squadre della Marca. Il Portomansuè proverà a tenere il ritmo delle prime affrontando l'Arcella, squadra della parte bassa della classifica e con uno dei peggiori score in trasferta. L'Opitergina dopo la sconfitta di domenica scorsa punta a riprendere la corsa, affrontando il pericolante Spinea, in crescita con una vittoria e un pareggio.

Scendendo in classifica il Liapiave scenderà a Piove di Sacco dove i padroni di casa della Piovese sono alla ricerca disperata di punti per risalire la classifica.

L'Eclisse Carenipievigina troverà al D'Agostin il Caorle-La Salute: i tre punti servirebbero come il pane ai ragazzi di mister Ferro che finora in casa hanno faticato tanto. Idem per il Giorgione che se la vedrà con l'Unione Limana Cavarzano: i rossostellati sono ancora nel limbo di metà classifica ma la zona playout si sta pericolosamente avvicinando.

Di seguito il programma completo e gli arbitri designati

Vittorio Falmec - Godigese: Lena di Treviso

Treviso - Istrana: Gambacurta di Enna

Eclisse Carenipievigina - Caorle La Salute: Di Palma di Cassino

Giorgione - Unione Limana Cavarzano: Carraro di Padova

Piovese - Liapiave: Gallo di Mestre

Portomansuè - Arcella: Vacca di Bassano

Robeganese - Sandonà: Marana di Padova

Spinea - Opitergina: Esposito di Pescara

United Borgoricco Campetra - Calvi Noale: Liviero di Vicenza