Eccellenza, programma e designazioni arbitrali del prossimo turno

Ritorna subito in campo l'Eccellenza che domenica scenderà in campo per la 23^ giornata di campionato.

Il match clou si giocherà a Oderzo tra Opitergina e Vittorio Falmec: dopo una serie positiva entrambe le squadre mercoledì scorso sono usciti sconfitti dagli incontri con Portomansuè e Treviso. I rossoblu giocheranno all'Opitergium senza mister Esposito, Zane e Marchesan, assenza senza dubbio pesanti. All'andata al Barison finì con la vittoria dei biancorossi di mister Bodo per 2-0.

Il Treviso dopo aver ritrovato in un sol colpo successo e primato salirà nel bellunese per affrontare l'Unione Limana Cavarzano, rinfrancato dal successo sul CSL. I biancocelesti mercoledì hanno sì vinto, pur non brillando: tifosi e società si aspettano decisamente qualcosa di più.

La Godigese dopo il pareggio con l'Eclisse, torna in casa per affrontare la Liventina: una partita sulla carta non proibitiva anche se all'andata finì 1-1 a Motta di Livenza. Derby invece tra Liapiave e Portomansuè: padroni di casa che cercano il riscatto dopo il passo falso con lo Spinea, ospiti invece ripartiti di slancio con due successi consecutivi.

Trasferta difficile per il Giorgione che giocherà a Noale sul campo della Calvi, sconfitta mercoledì a San Donà. Il 2023 è stato decisamente in salita finora per i castellani che in quattro partite disputate hanno ottenuto solo un punto.

Infine per la parta centro bassa della classifica si giocheranno Arcella-Eclisse Carenipievigina e Istrana-Spinea: le due formazioni trevigiane sono attese da due scontri diretti con squadre sotto in classifica. Vincendo, nonostante manchino tante giornate, farebbero un bel passo in avanti verso la salvezza.

Arcella – Eclisse Carenipievigina: Checchin di Mestre

Istrana – Spinea: Gironi di Verona

Calvi Noale – Giorgione: Zaccheria di Legnago

Caorle La Salute – Robeganese: Benetazzo di Padova

Godigese – Liventina: Manzini di Verona

Liapiave – Portomansuè: Lupinski di Albano Laziale

Opitergina – Vittorio Falmec SM Colle: Decimo di Napoli

Sandonà – United Borgoricco Campetra: Ferruzzi di Albano Laziale

Unione Limana Cavarzano – Treviso: Cazzavillan di Vicenza