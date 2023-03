Eccellenza, quarto stop di fila per il Giorgione

GIORGIONE-ARCELLA 0-1

GIORGIONE: Bonato, Minato, Bevilacqua, Curumi (34? st Rosin), Salomone, Rosin, Basso, Anile, Pluchino, Stefani (19? st De Lazzari), Scevola (12? st Dalla Santa Casa). A disposizione: Antonello, Baggio, Franco, Musaraj, Dervishi, Dolce. Allenatore: Sandri.

ARCELLA: Berto, Toso, Rubin, Tagliapietra, Pistolato, Zavan, Stangherlin (24? st L. Rossi), Vidor, Tamponi (41? st Sartore), Danielli (46? st Lovato), Plamadeala (32? st Mangieri). A disposizione: T. Rossi, Boscaro, Maritan, Bettonte, Teodoro. Allenatore: Fonti.

Arbitro: Moroso di Venezia.

Reti: 24? pt Zavan.

Note: ammoniti Stefani, Bevilacqua, Anile, Salomone e L. Rossi.

Buoi pesto sul Giorgione: la sconfitta casalinga con l'Arcella, preceduta dalla contestazione del tifo organizzato contro il presidente Rosin, fa scendere la squadra di mister Sandri a soli 4 punti dalla zona retrocessione diretta.

La gara è piacevole e ben giocata: a provarci per prima è al formazione castellana che al 10? si fa vedere con una buona azione di Basso, che converge da sinistra saltando il difensore bianconero e poi conclude, ma mette di poco a lato. Al 24?, però, dopo un paio di tentativi e una crescita continua, la squadra di mister Fonti trova il gol, e sarà la rete che deciderà la gara: sul calcio d?angolo battuto da Rubin a rientrare, la palla danza nel cuore dell?area di rigore e il più lesto ad intervenire è Zavan, che scaraventa la sfera in rete e fa 0-1. Prima dell?intervallo, altra chance per il Giorgione: ci prova Scevola, che da destra fa partire una conclusione che comunque Berto osserva spegnersi a lato. Nella ripresa, i padroni di casa cercano con tutte le forze di trovare il pareggio, ma l?Arcella si difende con ordine, tenacia e organizzazione di squadra. Il Giorgione, a conti fatti, non chiama praticamente mai Berto all?intervento complicato: al 10? la conclusione di Pluchino è deviata in angolo; al 22?, su colpo di testa da sviluppi di calcio piazzato, la sfera finisce sul fondo. Al 31? ci riprova quindi la formazione arcellana, con Rossi che si invola in azione personale e dopo 50 metri palla al piede conclude, ma Bonato blocca. Non succede più nulla: l?Arcella vince 1-0, Giorgione in piena zona playout.