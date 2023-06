Eccellenza, quattro acquisti per il Vittorio Falmec SM Colle

Quattro volti nuovi ed una riconferma sono le operazioni conclude nei giorni scorsi dal Vittorio Falmec SM Colle che inizia così a prendere corpo.



Anche per la prossima stagione Luca Salamon (centrocampista centrale, classe 1998) farà parte della rosa a disposizione di mister Stefano Esposito.



Tra i volti nuovi c'è un ritorno ed è quello di Tiziano Slongo (difensore centrale, classe 1994) già visto nella Città della Vittoria per ben quattro stagioni consecutive. L'anno scorso ha militato nel CaorleLaSalute, sempre in Eccellenza. Il direttore generale Maurizio Costantini ed il direttore sportivo Luca Gaiotti hanno inoltre perfezionato altre tre operazioni in entrata che riguardano Manuel Bressan (esterno destro, classe 2001) con alle spalle esperienza sempre in categoria con le maglie di Sandonà, Opitergina e Liventina; Davide Perinot (difensore, classe 2003) proveniente dall'Opitergina e Francesco Di Marzo (trequartista, classe 2005) ex PortoMansuè.