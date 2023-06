Eccellenza, quattro colpi di mercato per il Liapiave

Mercato in fermento per il Liapiave che ingaggia quattro pedine importante per il riconfermato tecnico Paolo Zoppas.

In difesa ecco la coppia Dario Cofini-Francesco D'Odorico dal Portogruaro: entrambi classe '92, Cofini era già stato a San Polo dal 2019 al 2021. D'Odorico invece arriva dopo essere stato una bandiera della formazione granata con due promozioni conquistate.

A metà campo colpo di livello alto con l'arrivo di Abdul Aziz Meitè, reduce da una stagione strepitosa con la maglia della Godigese in cui ha segnato 15 gol tra campionato, coppa e playoff. Anche per lui è un ritorno in maglia Liapiave avendo disputato i tre mesi del campionato 2020-2021 poi cancellato causa Covid.

Infine davanti arriva Francesco Barbon, attaccante classe '99 che l'anno scorso ha segnato 9 gol con la maglia del Vittorio Falmec SM Colle. Per lui esperienze anche con Torino (Berretti), Montebelluna, Istrana e Spinea.