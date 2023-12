Eccellenza, rinforzo in attacco per la Liventina Opitergina

Nuovo volto per l'attacco della Liventina Opitergina che ufficializza il ritorno di Andrea Morbioli. Classe '91 di Treviso, proviene dal Porto Viro. L'anno scorso in maglia Opitergina aveva segnato 12 gol in 35 presenze.



Nel suo percorso vanta esperienze in Serie D, con Union Quinto e Montebelluna, e soprattutto tanta Eccellenza con Vittorio Falmec, Eclisse Carenipievigina, Sandonà e Real Martellago.



Per un attaccante che arriva ce n'è un altro che se va: Davide De Martin lascia infatti la squadra tricolore per accasarsi alla Calvi Noale.