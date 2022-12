Eccellenza, i risultati e i marcatori degli incontri di oggi pomeriggio

Il 19° turno di campionato, l'ultimo in infrasettimanale del girone di andata, ha rafforzato il primato del Treviso. I biancocelesti, grazie alla vittoria nell'anticipo di ieri sulla Liventina e il sorprendente crollo della Calvi a Caorle, hanno 3 punti di vantaggio sul Portomansuè che però ha una gara in più. I biancoverdi, come riferito nel dettaglio nell'articolo dedicato, hanno travolto 6-2 l'Istrana e sono tornati al successo dopo la sconfitta di domenica. Continua a salire il Vittorio Falmec che vince 2-1 a Spinea con i gol di Polese e Cais, confermandosi completamento rinato sotto la gestione di mister Esposito. Non è ormai più una sorpresa la Godigese che batte 2-0 la Robeganese e resta agganciata al treno playoff. A pari punti con i castellani c'è l'Opitergina che con Tagliapietra e Sanè espugna Pieve di Soligo, secondo hurrà di fila per i biancorossi. Si conferma il periodo di flessione per il Liapiave che a San Polo perde 2-0 con il San Donà. Infine si dimostra più forte della difficoltà interne il Giorgione che cala il tris sulla Piovese e si va a posizione in una posizione tranquilla di centro classifica.

In attesa degli approfondimenti il riepilogo dei risultati e dei marcatori odierni:

Treviso-Liventina 2-0: Posocco, Sottovia

Arcella-Unione Limana Cavarzano 2-1: Tagliapietra, Mangieri (A), autogol.

Città di Caorle-La Salute-Calvi Noale 3-0: Della Bianca, Zentil, Cecchinato

Eclisse Carenipievigina-Opitergina 1-2: Nobile (E), Tagliapietra, Sanè

Giorgione-Piovese 3-0: Pluchino x2, Stefani

Liapiave-Sandonà 0-2: Albis, Pasqual

Portomansuè-Istrana 6-2: De Biasi, De Martin x2, Nicoletti, Furlan, Dassiè (P), Vettoretto, Mazzocato (I)

Robeganese-Godigese 0-2: Oudahab, Ghion

Spinea-Vittorio Falmec SM Colle 1-2: Petrilli (S), Polese, Cais