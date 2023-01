Eccellenza, risultati e marcatori dei match odierni

La 22^ giornata del campionato di Eccellenza, aperta ieri dalla sconfitta dell'Eclisse Carenipievigina con il Sandonà, ha visto innanzitutto la vittoria dell'Opitergina. I biancoross di Bodo, sotto 1-0, hanno battuto 3-1 il Treviso e con prepotenza si inseriscono nella lotta per la vittoria finale. Secondo stop di fila per i biancocelesti, contestati a fine partita dalla tifoseria.

La vetta del girone è ora occupata dalla Godigese che ha rifilato un sonoro 5-1 al malcapitato Spinea: i biancocelesti di Molinari, pur con una gara in più rispetto al Treviso, si portano davanti a tutti con due punti di vantaggio. Sognare è decisamente lecito. Vince anche il Portomansuè a cui basta il gol di Urbanetto per 1-0 il Caorle La Salute. I biancoverdi restano così agganciati alla lotta per il titolo.

Scendendo in classifica bel tris del Liapiave che con Cattelan, Paladine e Scarabel batte 3-0 l'Arcella a Padova. Seconda vittoria di fila per l'Istrana che con la doppietta di Fabiano batte 2-1 il Giorgione: i gialloblu hanno ora cinque punti di vantaggio sulla zona playout.

Infine nella parte bassa della classifica brutto stop interno della Liventina, battuta 2-0 al Samassa dall'Arcella. La classifica dei mottensi resta decisamente deficitaria.

Di seguito il riepilogo completo dei risultati e dei marcatori odierni:

Eclisse Carenipievigina-Sandonà 0-2: Gashi, Carli

Arcella-Liapiave 0-3: Cattelan, Scarabel, Paladin

Istrana-Giorgione 2-1: Fabiano x2, autogol

Godigese-Spinea 5-1: Rizzi x2, Ghion, Barra, autogol, Numi (S)

Liventina-Piovese 0-2: Bruscaglin, Bortoluzzi

Robeganese-Calvi Noale: Peron, Pasha.

Treviso-Opitergina 1-3: De Poli (T), Pontin, Tagliapietra, Morbioli

United Borgoricco Campetra-Unione Limana Cavarzano 3-3: Banda, Fiabane, Pradebon (U), Cappella, Barichello, Sartori