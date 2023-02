Eccellenza, risultati e marcatori delle partite

Dopo i due anticipi giocatori ieri pomeriggio l'Eccellenza veneta ha disputato oggi il resto della 24ì^ giornata.

Il Portomansuè non ha approfittato dei risultati di ieri, non andando oltre l'1-1 casalingo con l'Arcella, rimediando con Filippini al gol di Rossi. I biancoverdi in ogni caso agganciano la Godigese in vetta, Treviso a -1 ma con una gara in meno.

Fa rumore il 5-0 incassato dall'Opitergina sul campo dello Spinea, squadra quartultima e in piena bagarre salvezza. Tonto pesantissimo per i biancorossi, il secondo di fila.

Cade anche il Liapiave che subisce tre reti dalla disperata Piovese che dimostra di avere molta più fame della squadra di mister Zoppas.

Infine un punto per Eclisse Carenipievigina e Giorgione che pareggiano 1-1 con CLS e ULC, mantenendo così fuori dalla zona playout.

Di seguito i risultati completi e i marcatori odierni

Vittorio Falmec SM Colle-Godigese 4-1 (giocata ieri): Barbon, Cima, Giacchina, Polese, autogol (G).

Treviso-Istrana 1-1 (giocata ieri): Sottovia, Cendron (I).

Eclisse Carenipievigina-Caorle La Salute 1-1: Casagrande (E), Ferrazzo.

Giorgione-Unione Limana Cavarzano 1-1: Rosin (G), Fiabane.

Piovese-Liapiave 3-0: Bortolotto, Bortoluzzi, Toffanin.

Portomansuè-Arcella 1-1: Filippini (P), Rossi.

Robeganese-Sandonà 0-2: Pasqual x2.

Spinea-Opitergina 5-0: Pozzobon, Bezze x2, Barzaghi, Zanon

United Borgoricco Campetra-Calvi Noale 4-0: Cappella x3, Tescaro.