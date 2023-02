Eccellenza, risultati e marcatori odierni

Nella 25^ giornata del torneo di Eccellenza succede veramente di tutto, tante sorprese per un campionato decisamente interessante e spaccato di fatto in due: dall'Opitergina in su a lottare per playoff e promozione, dal Liapiave in giù per la salvezza.

Il Treviso torna a vincere: i biancocelesti con i sigilli di Posocco e Salviato si impongono d'autorità nel big match con il Sandonà e raggiungono in vetta la Godigese, ferma per il turno di riposo.

Clamoroso crollo interno del Portomansuè che perde 5-2 con il fanalino di coda Robeganese. Una sconfitta decisamente non preventivata, la seconda di fila, che rischia di complicare i piani della squadra di Marchetti. Idem il Vittorio Falmec SM Colle che dopo lo 0-1 casalingo con il Giorgione cade con il medesimo risultato sul campo dell'Unione Limana Cavarzano.

Si rialza invece dopo quattro sconfitte di fila l'Opitergina che in casa batte 2-1 la Piovese, decidono il giovane Dalla Pietà e un autogol. Idem l'Eclisse Carenipievigina che conquista 3 punti pesanti vincendo 1-0 con il Liapiave, basta il gol di Sartori dopo un quarto d'ora.

A chiudere il giro la sconfitta del Giorgione per 2-1 sul campo del Caorle-La Salute e l'ennesimo pareggio dell'Istrana: la Liventina va in vantaggio con Valerio, rimediano in zona Cesarini i gialloblu con Cendron.

Di seguito il riepilogo di tutti i risultati e dei marcatori

Arcella-United Borgoricco Campetra 0-3: Cappella, Torregrossa, Regazzo

Istrana-Liventina 1-1: Cendron, Valerio

Calvi Noale-Spinea 1-0: Coin

Città di Caorle La Salute-Giorgione 2-1: Zecchin, Dalla Santa Casa, Slongo

Liapiave-Eclisse Carenipievigina 0-1: Sartori

Opitergina-Piovese 2-1: Dalla Pietà, autogol Mecchia, autogol Caso

Portomansuè-Robeganese 2-5: Filippini, Furlan, Diomandè x3, Yara, Ziviani

Sandonà-Treviso 0-2: Posocco, Salviato

Unione Limana Cavarzano-Vittorio Falmec SM Colle 1-0: Solagna