Eccellenza, risultati e marcatori dell'ultimo turno

Nella 36^ giornata di campionato il big match Godigese-Piovese va alla squadra di Molinari che trascinata da Barra e Meitè si rialza immediatamente dal KO di Vittorio Veneto con una prova di forza non indifferente. Ancora un pareggio, il terzo di fila, per il Treviso che non va oltre il 2-2 a Spinea.

Si ferma il Vittorio Falmec che a sorpresa perde 1-0 con il Giorgione dopo aver dominato in un lungo e in largo: pesa il rigore fallito sullo 0-0 da Cima. Ancora una sconfitta, la quarta consecutiva, per l'Opitergina che in casa cade 1-0 con l'Arcella.

Scendendo in classifica un pareggio sia per Liapiave e Istrana, entrambi a reti bianche, con Calvi Noale e CLS.

Infine rialza la testa la Liventina che ottiene tre punti fondamentali battendo 1-0 la United Borgoricco Campetra.

Di seguito i risultati completi e i marcatori

Opitergina-Arcella 0-1: Rossi

Calvi Noale-Liapiave 0-0

Spinea-Treviso 2-2: Bezze, Posocco, Sottovia, Cherif

Vittorio Falmec SM Colle-Giorgione 0-1: Pluchino

Godigese-Portomansuè 2-0: Barra, Meitè

Liventina-United Borgoricco Campetra 1-0: Crivaro

Piovese-Robeganese 1-0: Bruscaglin

Unione Limana Cavarzano-Sandonà: Bez, De Stefani Band, Fiabane, Scroccaro