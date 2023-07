Terzino sinistro di Mestrino (PD), prosegue il suo percorso il LeO dopo la stagione scorsa in Opitergina dove era giunto dal Bassano.



Classe 1995, cresciuto nelle giovanili del Padova dove ha fatto tutto il percorso fino alla Primavera, debutta in Serie C con la Spal 2014 per poi acquisire esperienze importanti in Serie D con Este, Mestre e Luparense.