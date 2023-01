Eccellenza, sabato l'anticipo Eclisse Carenipievigina-Sandonà

In vista del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo Eclisse Carenipievigina e Sandonà si sono accordate per anticipare a sabato pomeriggio il match previsto per domenica. Al D'Agostin la squadra di mister Ferro dopo il prezioso successo di Sedico ospita un Sandonà che ha iniziato l'anno con due pareggi. All'andata i biancocelesti per 1-0 con un gol di Gashi.

Il fischio d'inizio è fissato per le ore 15. Arbitra Cazzavillan di Vicenza, assistenti Targa e Sava di Padova.