Eccellenza, si è alzato il sipario sul Conegliano

Nella cornice del giardino dello stadio Narciso Soldan si è svolta ieri sera la presentazione ufficiale della rosa del Conegliano che parteciperà dopo 13 anni nuovamente al campionato di Eccellenza Veneta. A presentare la serata il giornalista Mirco Villanova che dopo i primi convenevoli di prassi ha dato subito il microfono al presidente Piero Dal Mas ed a seguire alle due Istituzioni Comunali, l'Assessore allo sport Primo Longo ed il sindaco Fabio Chies. Questi ha ribadito l'importanza di ben figurare come lo scorso anno per una città che vuole ritornare a parlare di calcio sia nel settore giovanile dove due compagini sono integrate nella categoria Elite e per la Prima Squadra che merita una blasonata categoria. Veloce sfilata poi della rosa al completo capitanata ovviamente dal mister Stefano Andretta che ha ribadito la soddisfazione di una rosa competitiva ma mantenendo il profilo basso essendo inseriti in un girone molto difficile da affrontare.



Questa la rosa presentata ieri sera:



PORTIERI

Nadal Marco (2006) - Ongaro Luca (2005) - Rallo Elia (2003) - Zuan Tommaso (2003).

DIFENSORI

Donadon Riccardo (2004) - Floris Alessio (2004) - Granziera Davide (1998) - Guizzo Tommaso (2004) - Magli Alvise (2002) - Mosca Stefano (1990) - Secchi Marco (2004) - Sommacal Sebastiano (1992).

CENTROCAMPISTI

Dassiè Marco (1995) - Doria Luca (1989) - Facioni Riccardo (1997) - Lungu Darius (2004) - Martini Luca (1990)- Masoch Yari (1992) - Tonon Davide (2003).

ATTACCANTI

Cais Davide (1994) - Messedaglia Mattia ( 2003) - Paladin Alberto (1994) - Urbanetto Luca (1994) - Vuanello Genaro (1992).



La squadra inizierà la preparazione lunedì 31 presso gli impianti del Soldan.