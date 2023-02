Eccellenza, si sfoga mister Cunico del Treviso

Pesantissimo sfogo di Enrico Cunico dopo Treviso-Istrana: al termine dell'incontro pareggiato per 1-1 il tecnico dei biancocelesti, sbattendo più volte i pugni sul tavolo, si è scagliato contro la stampa locale, da lui accusata di remare contro la sua squadra.

Tutti bravi siete, tutti bravi. La squadra ha corso 95 minuti e ha ancora preso parole, in 10 uomini, e non lo scrivete. Tutti contro abbiamo, vediamo se scrivete cos'ha fatto l'arbitro oggi. Questa è la mano che ci date. Voi scrivete quello che volete ogni domenica, l'importante è che il Treviso non faccia risultato. Siete tutti contro, ve lo dico io, si legge tra le righe. Quando leggo il giornale il lunedì mi metto le mani nei capelli. Domenica scorsa siamo andati a Sedico, abbiamo creato 12 palle gol ed è stato scritto che abbiamo sbagliato l'impatto alla partita. Siamo soli e abbandonati dentro lo spogliatoio, nessuno di voi viene a vederci durante la settimana. E' ora di dare una mano a questa squadra, non andare tutti contro ogni volta. Abbiamo battuto il Vittorio Veneto dopo 8 vittorie consecutive ed è sembrato tutto normale, anzi si è parlato dell'espulsione del loro allenatore che è arrivata per le sue proteste e non per i motivi che avete scritto. Mi sono stancato, siamo sempre soli contro tutti. Pensate che sia fuori di testa? Sono bello carico per andare a Spinea, mi carica questa situazione e uguale la squadra. Dateci una mano però, il Treviso ne ha bisogno. Ci state remando contro, andatevi a rileggere quello che avete scritto. Chiunque viene a giocare qua dà l'anima durante le partite.