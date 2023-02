Eccellenza, soddisfatto mister Ferro dell'Eclisse Carenipievigina

Dopo il pareggio interno con il Portomansuè Alessandro Ferro, tecnico dell'Eclisse Carenipievigina, ha così commentato la prestazione della sua squadra:

"Abbiamo avuto le occasioni più ghiotte delle partita: con un pizzico di bravura in più nostra e un pelo di fortuna staremmo commentando un risultato diverso. Non prendere gol oggi contro una squadra dal potenziale offensivo importante, per la seconda partita di fila, è un buon segnale. Una rondine non fa primavera però dobbiamo senza dubbio continuare così. Ho deciso di fare rotazione tra le punte, ci è mancato il guizzo. La squadra si allena bene in settimana, la scelta finale è per motivazioni di modulo principalmente. La classifica resta sempre con un occhio di riguardo, ora troveremo lo United Borgoricco Campetra che all'andata è stata la squadra che più mi ha impressionato. Fare punti con loro ci darebbe un'ulteriore iniezione di fiducia".