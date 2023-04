Eccellenza, stasera anticipi a Piove di Sacco e Istrana

Alle 19 ad aprire le danze ci penserà il Giorgione, impegnato nella sfida salvezza con la Piovese. I padovani occupano la penultima posizione in classifica e sono praticamente all'ultima spiaggia. Il Giorgione è invece all'ultimo posto dei playout e con tre punti farebbe un importante balzo verso la salvezza. Arbitra Chindamo di Como.

Alle 20.30 invece spazio a Istrana-Portomansuè. Gli avieri arrivano dal fondamentale successo in zona Cesarini sul Liapiave ma restano ancora in zona playout. Portomansuè invece che ha vinto 3-1 domenica scorsa sul campo del Vittorio Falmec SM Colle e che prova a restare in scia al Treviso. All'andata la squadra di Marchetti si era imposta con un roboante 6-2.